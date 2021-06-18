18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Flaş Fatih Terim gelişmesi! "Fiorentina'dan telefon geldi"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi Transfer programında Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Uzundurukan, Fiorentina kulübünün Salı günü Fatih Terim'e telefon açtığını söyledi. Uzundurukan, İtalyan takımının genel menajerinin, deneyimli teknik adamla görüştüğünü ve teklifte bulunduğunu ifade etti. Terim'in ise "Floransa benim ikinci evim dediğini" belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.06.2021
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