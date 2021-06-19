Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçim öncesi son gelişmeleri yorumladı! "Burak Elmas ve Metin Öztürk favori"

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Dünkü Divan Kurulu'nun bugüne ışık tutacağını düşünüyorum. Mayıs 2018'e göre katılımın yüzde 15'lik bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Bugünkü seçimde de yüzde 50'nin üstünde bir katılım bekliyorum. 5 adaylı ve birçok farklı denklemi içinde bulunduran bir seçim. Mevcut adaylar içerisinde Burak Elmas ve Metin Öztürk, başkanlık için çok önceden plan projesini yaptı. Burak Elmas'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Fatih Terim'in oy kullanmaya gelmeyeceği bilgisini aldım dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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