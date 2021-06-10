10 Haziran 2021, Perşembe
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Çarpıcı Galatasaray yorumu! "Teknik direktörsüzlüğe rağmen..."
19 Haziran'da yeniden seçime gidecek Galatasaray'da, hem yönetim hem de teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, "Teknik direktörsüzlüğe rağmen Galatasaray'da işler olması gerektiği gibi gidiyor" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.06.2021
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