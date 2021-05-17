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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan animasyonlu 17 Mayıs 2000 UEFA kupası zaferi paylaşımı! "Tarih bir kere yazıldı!" | GS haberleri
Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası zaferi ile ilgili paylaşımda bulundu. Animasyon şeklinde paylaşılan videoda Hagi, Fatih Terim, Taffarel, Popescu gibi zaferin mimarı isimler de yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, "Tarih bir kere yazıldı!" mesajıyla bu videoyu paylaştı.
17.05.2021
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