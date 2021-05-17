Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gündem seçim! Abdürrahim Albayrak gelişmesini canlı yayında duyurdu! | GS haberleri...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da seçimin ertelenmesi birçok problemi de yanında getirirken, Mustafa Cengiz yönetiminin atacağı adımlar da merak ediliyor. Seçim gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Mustafa Cengiz veya Abdürrahim Albayrak'tan birisinin aday olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

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