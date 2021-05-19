19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Nevzat Dindar'dan flaş iddia! "Fatih Terim'le çalışmıyorum vaadinde bulunacak!"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'daki seçime ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Dindar, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın seçime girebileceğini söyledi. Dindar ayrıca, Mustafa Cengiz'in seçime girmesi durumunda genel kurul üyelerine 'Fatih Terim'le çalışmayacağım' vaadinde bulunacağını iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
19.05.2021
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