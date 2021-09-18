Son dakika spor haberleri | Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanı yapıldı

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kadın Futbol Takımı lansmanında başkan Burak Elmas ve teknik direktör Nurcan Çelik konuşma yaptı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı UEFA'dan gelecek habere göre Süper Lig ya da alt ligde başlayacak. Ayrıca Galatasaray Kadın Futbol Takımı içerisinde 22 futbolcu bulunuyor. Müsabakalar ise Küçükçekmece Stadı'nda oynanacak. | Son dakika Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)

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