Son dakika spor haberi: Flaş sözler! "Galatasaray'da Luyindama ile oynamak çok zor"

Artı Futbol yayınında Galatasaray'ın savunma bölgesini değerlendiren Serdar Kelleci; Marcao, Nelsson ve Luyindama üçlüsünü yorumladı. Luyindama ile oynamanın zor olduğunu söyleyen Kelleci "Marcao, Luyindama ile oynadığında Luyindama'nın kademesine girmek zorunda kalıyor" dedi. Serdar Kelleci, Yedlin için "Nelsson oynadığında Yedlin daha rahat ediyor" sözlerini sarf etti. | Son dakika Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)

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