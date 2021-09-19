Son dakika spor haberi | Serhan Türk: "Gençlik aşısı sancılı geçti ama..."

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sabah Sporu programında Galatasaray'ı değerlendiren Serhan Türk, Rumen futbolculara değindi. Türk devamında ise "Gençlik aşısı sancılı geçti ama tuttu." dedi. Galatasaray'ın muhtemel 11'inde tek değişiklik bekleniyor.

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