16 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini söyledi. Terim, sarı-kırmızılıların çok önemli günlerin arifesinde olduğunu ifade ederek, kaybedecek tek günün olmadığını vurguladı.
16.05.2021
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