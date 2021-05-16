Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, 31 Mayıs'ta sözleşmesinin biteceğini söyledi. Terim, sarı-kırmızılıların çok önemli günlerin arifesinde olduğunu ifade ederek, kaybedecek tek günün olmadığını vurguladı.

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