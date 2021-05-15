15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Erman Toroğlu: Galatasaray'da çok baskı var

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğu yakından ilgilendiren Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Malatya ve Göztepe üst düzey oynuyorlar. Bu tip maçlarda yerli futbolculardan değil, ithal topçulardan korkmuşumdur. Ama şu ana kadar her şey temiz. Beşiktaş huzursuzdu, baskı vardı. Ama bakıyorum ki Galatasaray’da da çok baskı var" dedi. (GS spor haberleri)
15.05.2021
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