Son dakika spor haberi: Galatasaray'da veda eden isimleri açıkladı!

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Şampiyonluğun kaybı hem yönetime hem Fatih Terim'e yazar. Bu sinerjiden şampiyonluk öyküsü çıkmazdı. Zaten oyunculardan bazıları gece ülkeden ayrıldı. 4 oyuncu da takımla vedalaştı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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