16 Mayıs 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da veda eden isimleri açıkladı!

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Şampiyonluğun kaybı hem yönetime hem Fatih Terim'e yazar. Bu sinerjiden şampiyonluk öyküsü çıkmazdı. Zaten oyunculardan bazıları gece ülkeden ayrıldı. 4 oyuncu da takımla vedalaştı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.05.2021
ABONE OL

DİĞER
G.Saray'da veda eden isimleri açıkladı! G.Saray'da veda eden isimleri açıkladı! 16.05.2021
G.Saray'da veda eden isimleri açıkladı! G.Saray'da veda eden isimleri açıkladı! 16.05.2021
Terim'den çarpıcı açıklamalar! Terim'den çarpıcı açıklamalar! 16.05.2021
G.Saray'da çok baskı var "G.Saray'da çok baskı var" 15.05.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız 15.05.2021
G.Saray'da 2 yıldız maç kadrosunda yok! G.Saray'da 2 yıldız maç kadrosunda yok! 15.05.2021
Süper Lig'de düğüm çözülüyor! İşte son gelişmeler Süper Lig'de düğüm çözülüyor! İşte son gelişmeler 15.05.2021
Flaş sözler! Galatasaray'ın 5-0 kazanmasını... Flaş sözler! "Galatasaray'ın 5-0 kazanmasını..." 15.05.2021
Flaş ayrılık! Satılması için haber gönderildi Flaş ayrılık! "Satılması için haber gönderildi" 14.05.2021
Uluç'tan flaş sözler! Elinin tersiyle itti Uluç'tan flaş sözler! "Elinin tersiyle itti" 13.05.2021
Emre Akbaba canlı yayında konuştu! Çifte bayram yaşayacağız Emre Akbaba canlı yayında konuştu! "Çifte bayram yaşayacağız" 13.05.2021
Cimbom Malatya maçı için kampa girdi! İşte o görüntüler... Cimbom Malatya maçı için kampa girdi! İşte o görüntüler... 13.05.2021
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş ne kadar gol atarsa... Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş ne kadar gol atarsa..." 13.05.2021
Flaş Terim sözleri! Kaostan güçlenerek çıkıyor Flaş Terim sözleri! "Kaostan güçlenerek çıkıyor" 12.05.2021
Çarpıcı değerlendirme! Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu Çarpıcı değerlendirme! "Şampiyon belli ikinci kim deniliyordu" 12.05.2021
Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray... "Beşiktaş'ta gerginlik sürerse Galatasaray..." 12.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızlarına kanca!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da şampiyonluğa özel iki yıldız!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz harekat! Yıldız ismin yerine gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör