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Son dakika spor haberleri: Erman Toroğlu Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Oynadıkları zaman takım çöküyor"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Takım oyunu programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Babel, Arda, Belhanda oynadığı zaman Galatasaray oyundan çöküyor." dedi.
13.03.2021
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