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Kayserispor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Her hücumda değişik oyuncunun olması beni keyiflendirdi

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyuna baktığımız zaman net bir galibiyet aldık. Her hücumda değişik oyuncunun olması beni keyiflendirdi. Sahaya dağılışımız, anlayışımız bazı değişiklikler de çok doğru oldu. Çünkü 60. dakikadan itibaren kenarlarda sıkıntıya maruz kaldık. Böyle durumlarda orta sahamızın biraz yorulduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldık. Böyle bir Galatasaray istiyorum, kaybetsek de böyle istiyorum. Keyif veren bir oyun oldu. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu." dedi. (GS spor haberleri)
13.03.2021
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