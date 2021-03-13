Erman Toroğlu o pozisyon için konuştu! Taylan Antalyalı kırmızı kart görmeli miydi?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Taylan Antalyalı'nın İlhan Parlak'a yaptığı hareketi yorumladı. Toroğlu, "Taylan'ın kayarken ayağını çekme şansı vardı ama çekmedi bu pozisyon net kırmızı kart" dedi. (GS spor haberleri)

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, mücadelenin ilk yarısında Taylan Antalyalı'nın İlhan Parlak'a faul yaptığı pozisyonu da yorumladı. İşte o pozisyon: