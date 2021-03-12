Son dakika spor haberleri: Belhanda'nın sözleşme feshini böyle değerlendirdi! "Geçmişe dönük hesaplaşma"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda'nın sözleşmesini yaptığı açıklama sonrasında feshetmişti. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızılıların gündemini değerlendirirken Faslı yıldızın durumuna da değindi. Çorlu, "Eğer 2-3 oyuncu daha aynı açıklama yapsaydı, hepsi mi kadro dışı kalacaktı? Babel'in, Gedson'un ve Fatih hocanın da zemine karşı sitemi olmuştu. Geçmişe dönük hesaplaşmalardan kaynaklanan bir şey vardı" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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