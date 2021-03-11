11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika Galatasaray haberi: Usta isim Hıncal Uluç'tan flaş Younes Belhanda sözleri! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum"
A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesini yorumlayan Uluç, "Başkan Mustafa Cengiz'i kutluyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
11.03.2021
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