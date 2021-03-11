11 Mart 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika Galatasaray haberi: Usta isim Hıncal Uluç'tan flaş Younes Belhanda sözleri! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum"

A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Baş Başa programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesini yorumlayan Uluç, "Başkan Mustafa Cengiz'i kutluyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
11.03.2021
ABONE OL

DİĞER
Hıncal Uluç'tan flaş Belhanda sözleri! Kutluyorum... Hıncal Uluç'tan flaş Belhanda sözleri! "Kutluyorum..." 11.03.2021
Uluç'tan Belhanda yorumu! Olayı bu noktaya Terim getirdi Uluç'tan Belhanda yorumu! "Olayı bu noktaya Terim getirdi" 11.03.2021
Uluç'tan flaş Terim sözleri! Formayı adil dağıtmıyor Uluç'tan flaş Terim sözleri! "Formayı adil dağıtmıyor" 11.03.2021
Ayrılığın perde arkası belli oldu! Yönetim ve Fatih Terim... Ayrılığın perde arkası belli oldu! Yönetim ve Fatih Terim... 11.03.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında o rakamı açıkladı! Alex kadar para kazanmış Canlı yayında o rakamı açıkladı! "Alex kadar para kazanmış" 11.03.2021
Canlı yayında flaş sözler! Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'dan... Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'dan..." 11.03.2021
Canlı yayında açıkladı! Belhanda'ya yapılan muamele... Canlı yayında açıkladı! "Belhanda'ya yapılan muamele..." 11.03.2021
Belhanda Süper Lig'de mi kalıyor? İşte o takımlar... Belhanda Süper Lig'de mi kalıyor? İşte o takımlar... 10.03.2021
Transfer savaşını Galatasaray kazandı! Transfer savaşını Galatasaray kazandı! 10.03.2021
Olay Belhanda iddiası! Max Kruse gibi olabilir Olay Belhanda iddiası! "Max Kruse gibi olabilir" 10.03.2021
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri! İyi zeminlerde ne yaptın Belhanda? Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri! "İyi zeminlerde ne yaptın Belhanda?" 10.03.2021
Canlı yayında flaş iddia! Fatih Terim'in ayrılıktan haberi yoktu! Canlı yayında flaş iddia! "Fatih Terim'in ayrılıktan haberi yoktu!" 10.03.2021
Ayrılığı yorumladı! Yönetimi kutluyorum Ayrılığı yorumladı! "Yönetimi kutluyorum" 10.03.2021
Flaş şampiyonluk sözleri! G.Saray avantajlı Flaş şampiyonluk sözleri! "G.Saray avantajlı" 10.03.2021
Futbolculara sert eleştiri! Gevşeklik ve rehavet var Futbolculara sert eleştiri! "Gevşeklik ve rehavet var" 09.03.2021
Mustafa Cengiz: Bizim bağırmamız adalet içindi Mustafa Cengiz: Bizim bağırmamız adalet içindi 09.03.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut oyun anlayışını değiştiriyor! İşte yeni sistem...
Galatasaray Belhanda'nın alternatifini buldu! İşte Fatih Terim'in transferde gelecek planları...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Younes Belhanda çılgınlığı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 bomba golcü! Emre Belözoğlu operasyona başladı
Son dakika spor haberleri: Borussia Dortmund - Sevilla maçında gergin anlar! Erling Haaland...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den açıklama geldi! Dimitris Pelkas...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ