Son dakika spor haberleri: Fatih Terim Galatasaray'a başkan adayı mı olacak? O isim canlı yayında açıkladı!

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar için flaş ifadeler kullanan Dindar, "Fatih Terim'in başkan adayı olması için kapısını çalan pek çok genel kurul üyesi var" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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