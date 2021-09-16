Son dakika spor haberi | Haldun Domaç: "Kerem'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum"

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor'un, Galatasaray'ı sahasında ağırladığı maçın ardından Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür'e yapılan eleştiriler hakkında konuşan Haldun Domaç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Domaç, "Kerem'e yapılan eleştirileri haksız buluyorum. Abdülkadir ve Kerem gibi oyunculara çiçek gibi bakmamız gerekiyor." dedi. Son dakika spor haberler (GS spor haberi)

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