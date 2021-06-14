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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Eren Aydın'dan Falcao sözleri!

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesi Galatasaraylı genç futbolcular sağlık testinden geçti. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcu Eren Aydın açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A Takım'da temsil etmek. Hocalarımızın verdiği eğitimleri göstermeye çalışacağım. Büyük abilerimden çok şeyler öğrenmek istiyorum. Özellikle Falcao'dan. Onu örnek alıyorum. İnşallah A Takım'da kalıcı olabilirim” şeklinde konuştu. (GS spor haberleri)
14.06.2021
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Yeni sezon hazırlıklarına bugün sağlık kontrolleriyle başlayan Galatasaray'da futbolculara kardiyoloji, eko, efor, solunum fonksiyon, ortopedi, genel cerrahi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz ve radyoloji kontrolleri yapıldı. Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, sağlık kontrolünden geçen isimlerdi.

Yapılan kontroller sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın genç futbolcusu Berk Balaban, 1 yıllık sürede kiralık olarak iyi bir sezon geçirdiğini ifade ederek, "Sponsor hastanemiz de sağlık kontrollerinden geçiyoruz. Güzel bir sezon olacak inşallah. Galatasaray'ın geleceği ve kendi geleceğimiz için çalışıyoruz. Çalışarak, kendimizi geliştirerek en iyisini vermeye çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapıp Galatasaray camiasına faydalı olmak istiyorum. Muslera dünya yıldızı ve en iyilerinden bir tanesi. Benim için çok büyük bir şans. Hem antrenmanda hem saha dışında çok faydalı bir isim. Abilik ve öğretmenlik yapıyor bana. Ondan öğreneceğim çok şey var. Bu benim için büyük bir şans" dedi.

Emin Bayram: "Elimden geleni yapıp Milli Takım'daki abilerimin arasına katılmak istiyorum"

Boluspor'a kiralık olarak gitmenin kendisi için bir tecrübe olduğunu ifade eden Emin Bayram ise, "Daha öncesinde ilk devre Galatasaray'daydım. Burada takım arkadaşlarımdan, abilerimden Marcao, Donk ve Luyindama'dan bir şeyler kazanmaya çalışıyordum. Bolu'da 10 maç oynadım, 6'sında 11, 4'ünde sonradan girdim. Benim için farklı tecrübe oldu. 10 yıldır buradaydım, başka bir takımın formasını giymedim ve ilk kez Boluspor'da nasip oldu. En iyi şekilde elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. A Milli Takım'ın çok büyük bir defans havuzu var. Bende onların arasına kendimi yazdırmak istiyorum. Ozan, Merih, Çağlar ve Kaan abiler benim için örnek. Elimden geleni yapıp onların arasına katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eren Aydın: "Falcao'yu örnek alıyorum"

Galatasaray ile bu sezon A Takım düzeyinde antrenmanlara çıkacak olan genç futbolcu Eren Aydın, "Bu sezonki hedeflerim akademimizi en iyi şekilde A Takım'da temsil etmek. Hocalarımızın verdiği eğitimleri göstermeye çalışacağım. Büyük abilerimden çok şeyler öğrenmek istiyorum. Özellikle Falcao'dan. Onu örnek alıyorum. İnşallah A Takım'da kalıcı olabilirim" şeklinde konuştu.

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