14 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten 3 transfer birden!
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gözler 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, sarı-kırmızlılıların başkan adaylarından Metin Öztürk'ün listesindeki yıldız isimleri açıkladı. Çorlu, "Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk, Vidal, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz için girişimlerini sürdürüyor." dedi. (GS spor haberleri)
14.06.2021
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