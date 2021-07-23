Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Berkan Kutlu için Alanyaspor'a teklifini açıkladı! Bartuğ Elmaz...

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair yorumlarda bulundu. Dindar, "Berkan Kutlu transferinde Galatasaray, Alanyaspor'a genç bir oyuncu teklif etti. 2.6 milyon Euro da bonservis önerdi. O genç futbolcu ise; altyapının gözbebeği Bartuğ Elmaz. Bonservisiyle verilmesi gündemde. Berkan Kutlu önemli bir oyuncu ama Bartuğ'dan vazgeçmek sorgulanması gereken bir konu" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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