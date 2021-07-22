Son dakika spor haberleri: PSV - Galatasaray maçının ardından flaş yorum! "Benim tanıdığım Fatih Terim..."

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 yenildiği maçı Spor Ajansı programında değerlendirdi. Tüzemen, "Benim tanıdığım Fatih Terim 'Bu işin rövanşı da var' derdi." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)

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