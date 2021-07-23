Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alexandru Cicaldau ile anlaşmaya vardı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 24 yaşındaki Rumen orta saha Alexandru Cicaldau ile anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncunun kulübü ile son detayları görüştünü açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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