14 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da corona virüsüne yakalan oyuncu hakkında flaş açıklama! "Çok önemli bir futbolcu..."
A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, canlı yayında Galatasaray'da yaşananları aktardı. Sarı kırmızılı kulübün, bir oyuncunun corona virüsüne yakalandığını duyurması üzerine de konuşan Çorlu, "Çok önemli bir ilk 11 oyuncusu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (Gs haberleri)
14.04.2021
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