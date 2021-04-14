14 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
14.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Kartal'dan stoper hamlesi! İşte listedeki 4 futbolcu
- Serdar Sarıdağ: "Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün Dönüşü Değerli" / Son Sayfa / 13.04.2021
- Sabah Sporu - 14/04/2021
- Hamdi Aslan: "Trabzonspor Bu Oyuncu Grubu İle İyi Oynuyor" / Sabah Sporu / 13.04.2021
- Spor Ajansı - 14/04/2021
- Volkan Demir: "Emre Belözoğlu'nun Hedefinin 7'de 7 Olması Lazım" / Spor Ajansı / 13.04.2021
- Aboubakar Ankaragücü maçında oynayabilecek mi?
- Ahmet Akcan: "Galatasaray Başkanı Bu Konularda Futbolcularıyla Muhatap Olmamalı" / 90'A / 13.04.2021
- "Fenerbahçe iki santrfor ile anlaştı"
Daha Fazla Gör
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig