Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi. Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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