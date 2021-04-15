O kare için şok sözler! "Galatasaray yönetiminin bölündüğünü gösteren fotoğraf"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oyuncular için "Haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" açıklaması yaparken, bu sözler sonrası futbolcular arasında kriz oluştu. Daha sonra ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Florya'yı ziyaret etti ve futbolcularla olduğu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı-kırmızılılardaki bu gelişmeleri değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Galatasaray yönetiminin bölündüğünü gösteren fotoğraf" ifadesini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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