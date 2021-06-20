Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas'ın seçilmesini böyle yorumladı! "Sonucu onlar belirledi"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın başkanlık seçimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Geçen seçimde Dursun Özbek'in üye yaptığı gençler, Mustafa Cengiz'i öne geçirip başkan seçilmesini sağlamıştı. Galatasaray'ın genç seçmenleri, geçen seçimde de bu seçimde de çok net bir şekilde etki etti" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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