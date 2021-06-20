20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Günün bombası! Galatasaray Başkanı Burak Elmas Arda Turan'ı takımda tutacak mı?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kıyasıya bir yarışın ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas'ın yeni sezon öncesi nasıl bir planlama yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Arda Turan konusundaki kararı net bir şekilde takımda kalması yönünde" dedi. (GS spor haberleri)
20.06.2021
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