Son dakika spor haberleri: Günün bombası! Galatasaray Başkanı Burak Elmas Arda Turan'ı takımda tutacak mı?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da kıyasıya bir yarışın ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas'ın yeni sezon öncesi nasıl bir planlama yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, Arda Turan konusundaki kararı net bir şekilde takımda kalması yönünde" dedi. (GS spor haberleri)

ABONE OL