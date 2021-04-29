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Son dakika spor haberi: Galatasaray Konyaspor maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak"

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Terim, "Her maç biraz daha sıkıntılı olacak bu bir gerçek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
29.04.2021
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