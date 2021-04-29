Son dakika spor haberi: Emre Akbaba Galatasaray'da kalacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bitecek olan ve Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Emre Akbaba ile ilgili "Galatasaray'ın Emre Akbaba ile sözleşme uzatacağını düşünüyorum. Emre Akbaba'nın maddi olarak bir beklentisi yok. Galatasaray kendisiyle devam etmek isterse takımda kalacak. Fatih Terim'in olduğu denklemde yeni sezonda daha fazla rol alacağını düşünüyorum." dedi.

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