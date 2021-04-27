Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Fatih Terim sözleri! "2-3 maçla satmayız"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gözler bir yandan da da 22 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurula çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylığını resmen açıklayan Metin Öztürk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Galatasaray'ın kaynaklarını iyi kullanacağım, 200 milyon TL'si olmayan macera aramasın" diyen Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in durumuna da değindi ve "2-3 maçla Fatih hocamızı satmayız" açıklamasında bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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