Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Younes Belhanda arasında yaşananlar belli oldu! Yönetim ve Fatih Terim...

A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, canlı yayında Galatasaray'ın Younes Belhanda ile yollarını ayırırken perde arkasında yaşananları aktardı. Kaplan, Fatih Terim'in Faslı oyuncu ile görüştüğü ve özür dilemesini istediğini ve fesih kararına sıcak bakmadığını ifade etti. Abdurrahim Albayrak'ın Terim ile görüştüğünü açıklayan Kaplan, yönetimin deneyimli teknik adama ayrılık kararını duyurduğunu ve geri atmadığını dile getirdi. İşte Belhanda ve Galatasaray arasında yaşananlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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