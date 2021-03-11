11 Mart 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Younes Belhanda arasında yaşananlar belli oldu! Yönetim ve Fatih Terim...
A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, canlı yayında Galatasaray'ın Younes Belhanda ile yollarını ayırırken perde arkasında yaşananları aktardı. Kaplan, Fatih Terim'in Faslı oyuncu ile görüştüğü ve özür dilemesini istediğini ve fesih kararına sıcak bakmadığını ifade etti. Abdurrahim Albayrak'ın Terim ile görüştüğünü açıklayan Kaplan, yönetimin deneyimli teknik adama ayrılık kararını duyurduğunu ve geri atmadığını dile getirdi. İşte Belhanda ve Galatasaray arasında yaşananlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
11.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın 'Süper Yıldız' Transferini Zeki Uzundurukan Açıkladı / Spor Gündemi / 10.03.2021
- Caner antrenmana çıktı! İşte o anlar...
- Gustavo Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlayacak mı?
- Gustavo Gençlerbirliği maçında ilk 11'de başlayacak mı?
- Ilgaz Çınar'dan Fenerbahçe Yorumu: "Böyle Şampiyon Olunuyor" / Son Sayfa / 10.03.2021
- Perotti'de sevindiren gelişme! İşte o anlar...
- Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'dan..."
- Belhanda Süper Lig'de mi kalıyor? İşte o takımlar...
- Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'dan..."
Daha Fazla Gör
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig