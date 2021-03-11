Son dakika Galatasaray haberleri: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Formayı adil dağıtmıyor"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu ve usta gazeteci Hıncal Uluç, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Hıncal Uluç ile Baş Başa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili "Formayı adil dağıtmıyor, kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor." yorumunu yaptı.

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