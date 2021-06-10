Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu gündeme dair konuştu!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, başkanlığı kazandıkları takdirde nasıl bir transfer politikası ve Fatih Terim konusuna dair flaş ifadelerde bulundu. (GS spor haberleri)

ABONE OL