11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Canlı yayında müjdeyi verdi! "Galatasaray'da bugün KAP gelebilir"
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, seçim sürecindeki Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Henry Onyekuru'nun opsiyonunun bugün bittiğini ve transferlerin Fatih Terim'in raporuna göre yapıldığını belirten Özcan, sarı-kırmızılıların Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaştığını ve Ömer Bayram ile de sözleşme uzatıldığını söyledi. Emre Akbaba'yla da mukavele yenileceğini belirten Özcan ayrıca bu oyuncuları gün içinde KAP'a bildirilebileceğini de sözlerine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
11.06.2021
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