Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu A Spor'a konuştu! "Fatih Terim olmazsa ilk tercihimiz..."

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, teknik direktör konusuyla ilgili olarak, "Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün başında bir hoca yok. 12 futbolcunun da sözleşmesi bitiyor. Böyle bir kaos var. Bu kaosa sokanların hesap vermesi lazım. İlk yapacağımız iş sözleşmesi biten Fatih Terim'i davet etmek ve hocayla tüm detayları konuşmak. Fatih Hoca çalışmak istemiyorum derse, B planı olarak listemizde olan hocalardan biriyle anlaşacağız. Terim olmazsa ilk tercihimiz yabancı hoca olacak" dedi.

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