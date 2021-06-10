10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: GS TV kimsenin özel mülkü değil
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu soruları yanıtladı. Hamamcıoğlu, "GS TV kimsenin özel mülkü değildir, Galatasaraylı başkan adaylarının televizyona çıkmasını paraya tabi tutmak beni çok üzdü." dedi. (GS spor haberleri)
10.06.2021
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