Son dakika Galatasaray haberleri: Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray'ın borcunu açıkladı! "Kimse bunu kapatamaz"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın birikmiş borcu 2 milyar 100 milyon lira, kimse bu borcu kapatamaz" dedi. (GS spor haberi)

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