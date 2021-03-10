10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'ndan flaş Belhanda eleştirisi! "İyi zeminlerde ne yaptın Belhanda?"
Galatasaray, yıldız orta saha futbolcusu Younes Belhanda'nın sözleşmesini, Sivasspor maçı ardından yaptığı zemin eleştirisi sebebiyle tek taraflı feshetti. Erman Toroğlu, Gün Ortası programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayrılıkla ilgili konuşan Toroğlu, "Belhanda iyi zeminlerde de bir halt yapmadı. Sen iyi zeminlerde ne oynadın kardeşim? Sen önce sahada arkadaşların kadar koş. Orada Taylan'ın anası ağlıyor koşmaktan. Taylan 5 koşuyor sen 1 koşmuyorsun." ifadelerine yer verdi.
10.03.2021
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