Son dakika Galatasaray haberi: Spor hukukçusu Anıl Dinçer açıkladı! "Belhanda olayı Max Kruse örneği gibi olabilir"

Galatasaray, sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle Younes Belhanda ile davalık oldu. Spor hukukçusu Anıl Dinçer A Spor'a açıklamalarda bulundu. Belhanda olayının Max Kruse örneği gibi olabileceğini dile getiren Dinçer, "Sarı kırmızılılar maddi bir durumla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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