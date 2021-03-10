10 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Galatasaray haberi: Spor hukukçusu Anıl Dinçer açıkladı! "Belhanda olayı Max Kruse örneği gibi olabilir"
Galatasaray, sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sebebiyle Younes Belhanda ile davalık oldu. Spor hukukçusu Anıl Dinçer A Spor'a açıklamalarda bulundu. Belhanda olayının Max Kruse örneği gibi olabileceğini dile getiren Dinçer, "Sarı kırmızılılar maddi bir durumla karşılaşabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
10.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ayrılığı yorumladı! "Yönetimi kutluyorum"
- Mehmet Yılmaz'dan Fenerbahçeli O Futbolcuya Övgüler: "Çok Farklı Bir Oyuncu" /Artı Futbol/08.03.2021
- Flaş şampiyonluk sözleri! "G.Saray avantajlı"
- Flaş şampiyonluk sözleri! "G.Saray avantajlı"
- Kasapoğlu'dan zemin açıklaması! "Yaptırım gelecek"
- Ömer Üründül'den Mesut Özil yorumu! "Oynadığı zaman...
- Olay Belhanda iddiası! "Max Kruse gibi olabilir"
- Volkan Demir: "Szalai Ve Samuel Uzun Yıllar Fenerbahçe'ye Hizmet Edecek Futbolcular" / 09.03.2021
- Mehmet Yılmaz'dan Fenerbahçeli O Futbolcuya Övgüler: "Çok Farklı Bir Oyuncu" /Artı Futbol/08.03.2021
Daha Fazla Gör
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...