Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmesinin ardından flaş iddia! "Fatih Terim'in haberi yoktu"

A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetmesini canlı yayında değerlendirdi. Çorlu, bu ayrılıktan Fatih Terim'in haberi olmadığını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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