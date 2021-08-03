Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Burak Elmas açıklaması! "Morutan karşısındaki tavrı çok doğru"

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını yorumladı. Elmas'ın Morutan hakkındaki ifadelerini çok doğru ve önemli bulduğunu ifade eden Korkmaz, öte yandan Falcao ve Feghouli'nin de 1 ay geçtikten sonra tekrar kadroya gelebileceğini söyledi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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