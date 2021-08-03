Son dakika Galatasaray haberleri: Flaş transfer iddiası! "Falcao bir MLS takımıyla anlaştı ama..."

Son dakika transfer haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, kendisine kulüp bulması istenen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun bir MLS takımıyla anlaştığını ancak tecrübeli oyuncunun Galatasaray'dan 1 aylık süre istediğini söyledi. (GS spor haberi)

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