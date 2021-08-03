Son dakika spor haberi: Falcao ve Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Burak Elmas'ın "Kadroda düşünmüyoruz" dediği yıldız isimlerin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Alpaslan, "Bence teklif çıkmaz. Fedakarlık yapıp gitmezler de. Sözleşmelerinin sonuna kadar beklerler" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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