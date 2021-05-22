Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı Mustafa Cengiz değerlendirmesi! "2 sene önce heykeli dikilsin deniyordu"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çorlu, Mustafa Cengiz ile ilgili olarak, "2 sene önce heykeli dikilsin deniyordu. Öyle bir sevgi vardı. Neden buralara gelindi, buna bakmak lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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