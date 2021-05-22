22 Mayıs 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı Mustafa Cengiz değerlendirmesi! "2 sene önce heykeli dikilsin deniyordu"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çorlu, Mustafa Cengiz ile ilgili olarak, "2 sene önce heykeli dikilsin deniyordu. Öyle bir sevgi vardı. Neden buralara gelindi, buna bakmak lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.05.2021
ABONE OL

DİĞER
2 sene önce heykeli dikilsin deniyordu "2 sene önce heykeli dikilsin deniyordu" 22.05.2021
Canlı yayında flaş sözler! Cengiz'in hoca adayı kim? Canlı yayında flaş sözler! Cengiz'in hoca adayı kim? 22.05.2021
Mustafa Cengiz sen kimsin demeye getirdi "Mustafa Cengiz sen kimsin demeye getirdi" 21.05.2021
Cengiz'den Terim sözleri! Cengiz'den Terim sözleri! 21.05.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Cengiz'den Uluç ve Toroğlu'na teşekkür! Cengiz'den Uluç ve Toroğlu'na teşekkür! 21.05.2021
Florya konusunda hükümetimizin katkısı büyük "Florya konusunda hükümetimizin katkısı büyük" 21.05.2021
Terim üst başkan gibi... "Terim üst başkan gibi..." 21.05.2021
G.Saray'da ayrılıkları açıkladı! 3 futbolcu... G.Saray'da ayrılıkları açıkladı! 3 futbolcu... 21.05.2021
G.Saray'da Alpaslan detayı! Luyindama ve Donk... G.Saray'da Alpaslan detayı! Luyindama ve Donk... 21.05.2021
Uluç'tan flaş yorum! Şampiyonluğu Terim engelledi! Uluç'tan flaş yorum! "Şampiyonluğu Terim engelledi!" 20.05.2021
Cimbom ilk transferini yaptı! İşte detaylar... Cimbom ilk transferini yaptı! İşte detaylar... 20.05.2021
Flaş gelişmeyi açıkladı! Cengiz aday mı oluyor? Flaş gelişmeyi açıkladı! Cengiz aday mı oluyor? 20.05.2021
Flaş Arda yorumu! Tartışılır hale gelen... Flaş Arda yorumu! Tartışılır hale gelen... 20.05.2021
Canlı yayında açıkladı! Hangi isimler gidiyor? Canlı yayında açıkladı! Hangi isimler gidiyor? 20.05.2021
Fatih Terim'le çalışmıyorum vaadinde bulunacak! "Fatih Terim'le çalışmıyorum vaadinde bulunacak!" 19.05.2021
Galatasaray'dan UEFA kupası paylaşımı! Galatasaray'dan UEFA kupası paylaşımı! 17.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye İngiltere'den stoper! Girişimler başladı
Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!
Son dakika spor haberi: Çifte şampiyon Beşiktaş kupayı kaldırdı!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş İstanbul Boğazı'nda şampiyonluğu kutladı! İşte o görüntüler...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Toko Ekambi bombası! Kamerunlu gol makinesi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör