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Okan Buruk için flaş yorum! "Galatasaray'da çalışmayı hak ediyor"

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz'in, Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklanmasının ardından teknik direktör adayının kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer bu konu ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşer, "Galatasaray'da Okan Buruk fazlasıyla şansı hak ediyor." dedi. (GS spor haberleri)
22.05.2021
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