22 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in hoca adayı kim?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaların ardından nasıl bir adım atılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cengiz, yapmış olduğu basın toplantısında Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıklamıştı. A Spor yorumcusu Taner Karaman bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman, "Mustafa Cengiz yönetiminin Fatih Terim ile bu şekilde ters düşmesinin ardından Okan Buruk, Hamza Hamzaoğlu ve Bülent Korkmaz gibi isimler bu yönetimle çalışmazlar" dedi. (GS spor haberleri)
22.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de!
- Canlı yayında yorumladı! Trabzonspor'a mı gidiyor?
- Taner Karaman: "Fenerbahçe Ciddi Bir Çatışma İçerisinde" / Spor Ajansı Full Bölüm / 21.05.2021
- "Florya konusunda hükümetimizin katkısı büyük"
- Ahmet Akcan'dan Flaş Onyekuru Ve Fernandes Açıklaması! Galatasaray'da Kalacaklar Mı? / Sabah Sporu
- Ergin Aslan: "Fenerbahçe Yeni Sezona Hazır Gidecek" / Son Sayfa / 20.05.2021
- 2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de!
- Cengiz'den Terim sözleri!
- "Florya konusunda hükümetimizin katkısı büyük"
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig