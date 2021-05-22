Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in hoca adayı kim?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamaların ardından nasıl bir adım atılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cengiz, yapmış olduğu basın toplantısında Fatih Terim ile devam etmeyeceğini açıklamıştı. A Spor yorumcusu Taner Karaman bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman, "Mustafa Cengiz yönetiminin Fatih Terim ile bu şekilde ters düşmesinin ardından Okan Buruk, Hamza Hamzaoğlu ve Bülent Korkmaz gibi isimler bu yönetimle çalışmazlar" dedi. (GS spor haberleri)

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