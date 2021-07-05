Son dakika spor haberi: Canlı yayında çarpıcı Emre Akbaba sözleri! "G.Saray'ın yeni Belhanda'sı..."

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki transfer gündemini değerlendirdi. Emre Akbaba ile sözleşme yenilenmesi hakkında da yorumlar yapan Dindar milli futbolcu için, "Galatasaray'da Belhanda gitti yeni Belhanda sanki Emre Akbaba" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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