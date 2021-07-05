Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı kırmızılılarda Eren Aydın, 3 golle yıldızlaştı. Cimbom, maçı Caner Doğan'ın golüyle bitirdi. Siyah beyazlıların golleri ise Avtandil ve Koray Yağcı'dan geldi.

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